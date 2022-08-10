СБУ обнародовала приказ российского офицера расстреливать мирных украинцев — перехват 10 августа, 13:47 Старший лейтенант ВС РФ Антон Струев лично участвовал в пытках и расстрелах гражданских (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства военных преступлений российских войск в Украине.

На этот раз в ее распоряжении оказался аудиоперехват разговора одного из офицеров ВС РФ, в котором он приказывает своим подчиненным расстреливать мирных украинцев.

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Как сообщается, голос на обнародованной записи принадлежит старшему лейтенанту российской армии Антону Струеву с позывным «Беркут».

«Да валите всех нах*й там! Че тупите, осло*бы, бл*?! Есть гражданские? Нах*й в расход, су*а, всех!» — приказал он солдатам, заметивших на пути своего следования местных жителей.

При этом, как подчеркнули в СБУ, Струев не ограничивался только приказами, но и лично пытал украинцев в селах Мокрец и Заворичи Киевской области, требуя выдать ему информацию о военнослужащих ВСУ, бойцах Теробороны и просто патриотически настроенных гражданах.

«Установлено, что утром 22 марта 2022 года после одного из таких жестких допросов подчиненные „Беркута“ взяли на прицел случайно оказавшегося рядом местного жителя, а когда тот повернулся к ним спиной, Струев приказал стрелять в него», — говорится в сообщении.

После этого оккупанты оставили мужчину умирать, однако, несмотря на тяжелое ранение, он выжил и сумел опознать злоумышленников.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), однако, по данным российской пропаганды, Струев уже ликвидирован украинскими военными.

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