«Он был осознанным»: СБУ установила обстоятельства ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге — видео

30 июня, 09:58
СБУ опровергла фейк российской пропаганды о том, что ТЦ во время удара не работал (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

СБУ опровергла фейк российской пропаганды о том, что ТЦ во время удара не работал (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Сотрудники Службы безопасности Украины установила обстоятельства ракетного обстрела Кременчуга со стороны российских войск 27 июня.

Как сообщается, изучив многочисленные доказательства касательно этого теракта правоохранители установили, что удар по торговому центру Амстор с мирными жителями был нанесен ВС РФ осознанно.

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Собранные данные свидетельствуют о том, что запуск ракет типа Х-22 с воздушного пространства Курской области был осуществлен из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с военного аэродрома Шайковка в Калужской области.

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Кремлевская пропаганда утверждает, что ракетный удар был нанесен по якобы не работавшему ТЦ, однако, помимо видео очевидцев, это опровергают также спутниковые снимки города до и после обстрела, благодаря которым можно сравнить количество автомобилей, обычно находившихся на парковке Амстора в разные промежутки времени.

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Что касается обстрела Кременчугского завода дорожных машин, то никаких складов с военной техникой там не было. На самом деле предприятие занималось производством асфальтосмесительных установок.

«Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России — это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства тщательно документируются», — подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1542397365797244932

В результате российского ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли по меньшей мере 18 мирных жителей, 21 человек считается пропавшим без вести, десятки получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=S2P6cCyLVqw
https://www.youtube.com/watch?v=_TItdvfk3gA
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Полтавская область Торговый центр Кременчуг Ракетные удары Война России против Украины

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