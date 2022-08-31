Убийства мирных жителей: СБУ идентифицировала еще троих российских военных преступников 31 августа, 17:19 На совести оккупантов убийства жителей Киевской и Черниговской областей (Фото:СБУ)

Правоохранители установили личности еще троих российских захватчиков, участвовавших в зверствах против мирных украинцев.

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Об этом в среду, 31 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Военными преступниками оказались:

командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады подполковник Андрей Марушкин;

солдаты контрактной службы Алексей Токмаков и Алексей Крошкин.

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Установлено, что с 1 по 30 марта 2022 года Марушкин отдавал преступные приказы об артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой значительные разрушения и гибель мирных жителей.

Удары были нанесены по:

шести селах Броварского района Киевской области ( Лукьяновка, Первомайское, Гоголев, Светильник, Богдановка и Шевченково);

трем селам Нежинского района Черниговской области ( Новая Басань, Старая Басань и Новый Быков).

Что касается указанных контрактников, то 11 марта они застрелили жителя Гостомеля, отказавшегося помогать им в разгрузке боеприпасов.

По словам очевидцев, Токмаков отдал приказ убить мужчину, а его подчиненный Крошкин это выполнил.

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