Убийства мирных жителей: СБУ идентифицировала еще троих российских военных преступников

31 августа, 17:19
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На совести оккупантов убийства жителей Киевской и Черниговской областей (Фото:СБУ)

На совести оккупантов убийства жителей Киевской и Черниговской областей (Фото:СБУ)

Правоохранители установили личности еще троих российских захватчиков, участвовавших в зверствах против мирных украинцев.

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Об этом в среду, 31 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

Военными преступниками оказались:

  • командир 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады подполковник Андрей Марушкин;
  • солдаты контрактной службы Алексей Токмаков и Алексей Крошкин.

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Установлено, что с 1 по 30 марта 2022 года Марушкин отдавал преступные приказы об артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, что повлекло за собой значительные разрушения и гибель мирных жителей.

Удары были нанесены по:

  • шести селах Броварского района Киевской области (Лукьяновка, Первомайское, Гоголев, Светильник, Богдановка и Шевченково);
  • трем селам Нежинского района Черниговской области (Новая Басань, Старая Басань и Новый Быков).

Что касается указанных контрактников, то 11 марта они застрелили жителя Гостомеля, отказавшегося помогать им в разгрузке боеприпасов.

По словам очевидцев, Токмаков отдал приказ убить мужчину, а его подчиненный Крошкин это выполнил.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Российские военные Военные преступления Война России против Украины

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