СБУ установила еще трех прокремлевских гауляйтеров в Херсонской области 8 августа, 12:35 Злоумышленники согласились работать на РФ в обмен на фейковые должности (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины собрала доказательства против еще трех прокремлевских гауляйтеров в Херсонской области.

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Как сообщается, злоумышленники добровольно согласились стать коллаборантами в обмен на фейковые должности в оккупационной администрации.

Один из них «возглавил» местный водоканал и распорядился отправить спецтехнику на нужды российских войск, благодаря чему они смогли обустроить оборонительные позиции вокруг Херсона.

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Еще одна пособница оккупантов согласилась трудоустраивать врачей из РФ и незаконно аннексированного Крыма и «тщательно работать» над созданием «положительного имиджа» захватчиков.

Третий подозреваемый был «назначен» россиянами так называемым «начальником Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями», чтобы терроризировать местные фермерские хозяйства, изымая у них зерно и минеральные удобрения.

Первым двум злоумышленникам вменяют государственную измену, а последнему — коллаборационизм.

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