СБУ установила еще трех прокремлевских гауляйтеров в Херсонской области
Злоумышленники согласились работать на РФ в обмен на фейковые должности (Фото:СБУ)
Служба безопасности Украины собрала доказательства против еще трех прокремлевских гауляйтеров в Херсонской области.
Как сообщается, злоумышленники добровольно согласились стать коллаборантами в обмен на фейковые должности в оккупационной администрации.
Один из них «возглавил» местный водоканал и распорядился отправить спецтехнику на нужды российских войск, благодаря чему они смогли обустроить оборонительные позиции вокруг Херсона.
Еще одна пособница оккупантов согласилась трудоустраивать врачей из РФ и незаконно аннексированного Крыма и «тщательно работать» над созданием «положительного имиджа» захватчиков.
Третий подозреваемый был «назначен» россиянами так называемым «начальником Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями», чтобы терроризировать местные фермерские хозяйства, изымая у них зерно и минеральные удобрения.
Первым двум злоумышленникам вменяют государственную измену, а последнему — коллаборационизм.
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