СБУ установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области
Псевдовыборы в ОРДЛО в 2021 году (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы россиян на временно захваченных территориях Луганской области.
Об этом СБУ сообщила в понедельник, 14 августа.
Среди приспешников российских оккупантов — руководители «избирательной комиссии ЛНР», а также представители территориальных ячеек кремлевской партии Единая Россия и других политических сил.
Как выяснили правоохранители, по одному из сценариев россияне планируют провести фейковые выборы уже в сентябре. Там во время незаконного голосования должны «избрать» «депутатов» псевдопарламента «ЛНР», а также «советов» так называемых «муниципальных образований».
Следствие установило, что сейчас все 15 коллаборантов участвуют в подготовке псевдовыборов. В частности, они сформировали так называемые «территориальные избирательные комиссии», которые будут заниматься фальсификациями.
Также, по данным СБУ, приспешники занимаются обустройством «избирательных участков», подбирают и инструктируют «персонал» и проводят масштабную агитационную кампанию.
Как сообщили источники NV в правоохранительных органах это:
- Елена Кравченко (1983 г. р.), глава «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Максим Приходько, (1978 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Татьяна Приходько, (1972 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Катерина Терещенко, (1986 г. р.), секретарь «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Марианна Скорнякова, (1990 г. р.), замглавы «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Владимир Бабенко, (1990 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Наталья Куличенко, (1972 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Оксана Никитюк Оксана, (1986 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
- Белов Сергей, (1983 г. р.), член «избирательной комиссии "ЛНР"»;
- Елена Сакура, (1968 г. р.), член «избирательной комиссии "ЛНР"»;
- Александр Ермоленко (1985 г. р.), «второй секретарь луганского республиканского комитета КПРФ»;
- Виталий Невеселый (1983 г. р.), «руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии «Новые люди»;
- Максим Уваров (1980 г. р.), «руководитель луганского регионального отделения ЛДПР»;
- Геннадий Тараканов, «глава совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду»;
- Денис Мирошниченко, «секретарь луганского отделения партии Единая Россия.
Следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Ранее шестеро фигурантов уже получили от ведомства подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.