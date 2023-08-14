СБУ установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области 14 августа, 13:15 Псевдовыборы в ОРДЛО в 2021 году (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы россиян на временно захваченных территориях Луганской области.



Об этом СБУ сообщила в понедельник, 14 августа.

Среди приспешников российских оккупантов — руководители «избирательной комиссии ЛНР», а также представители территориальных ячеек кремлевской партии Единая Россия и других политических сил.

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Как выяснили правоохранители, по одному из сценариев россияне планируют провести фейковые выборы уже в сентябре. Там во время незаконного голосования должны «избрать» «депутатов» псевдопарламента «ЛНР», а также «советов» так называемых «муниципальных образований».

Следствие установило, что сейчас все 15 коллаборантов участвуют в подготовке псевдовыборов. В частности, они сформировали так называемые «территориальные избирательные комиссии», которые будут заниматься фальсификациями.

Также, по данным СБУ, приспешники занимаются обустройством «избирательных участков», подбирают и инструктируют «персонал» и проводят масштабную агитационную кампанию.

Как сообщили источники NV в правоохранительных органах это:

Елена Кравченко ( 1983 г. р.), глава « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1983 г. р.), глава избирательной комиссии „ЛНР“»; Максим Приходько, ( 1978 г. р.), член « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1978 г. р.), член избирательной комиссии „ЛНР“»; Татьяна Приходько, ( 1972 г. р.), член « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1972 г. р.), член избирательной комиссии „ЛНР“»; Катерина Терещенко, ( 1986 г. р.), секретарь « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1986 г. р.), секретарь избирательной комиссии „ЛНР“»; Марианна Скорнякова, ( 1990 г. р.), замглавы « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1990 г. р.), замглавы избирательной комиссии „ЛНР“»; Владимир Бабенко, ( 1990 г. р.), член « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1990 г. р.), член избирательной комиссии „ЛНР“»; Наталья Куличенко, ( 1972 г. р.), член « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1972 г. р.), член избирательной комиссии „ЛНР“»; Оксана Никитюк Оксана, ( 1986 г. р.), член « избирательной комиссии „ЛНР“»;

1986 г. р.), член избирательной комиссии „ЛНР“»; Белов Сергей, ( 1983 г. р.), член « избирательной комиссии " ЛНР"»;

1983 г. р.), член избирательной комиссии ЛНР"»; Елена Сакура, ( 1968 г. р.), член « избирательной комиссии " ЛНР"»;

1968 г. р.), член избирательной комиссии ЛНР"»; Александр Ермоленко ( 1985 г. р.), «второй секретарь луганского республиканского комитета КПРФ»;

1985 г. р.), «второй секретарь луганского республиканского комитета КПРФ»; Виталий Невеселый ( 1983 г. р.), «руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии « Новые люди»;

1983 г. р.), «руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии Новые люди»; Максим Уваров ( 1980 г. р.), «руководитель луганского регионального отделения ЛДПР»;

1980 г. р.), «руководитель луганского регионального отделения ЛДПР»; Геннадий Тараканов, «глава совета регионального отделения партии « Справедливая Россия — за правду»;

Справедливая Россия — за правду»; Денис Мирошниченко, «секретарь луганского отделения партии Единая Россия.

Фото: СБУ

Следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ранее шестеро фигурантов уже получили от ведомства подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.