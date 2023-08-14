СБУ установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в Луганской области

14 августа, 13:15
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Псевдовыборы в ОРДЛО в 2021 году (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Псевдовыборы в ОРДЛО в 2021 году (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Служба безопасности Украины установила личности 15 коллаборантов, которые готовят псевдовыборы в местные оккупационные органы россиян на временно захваченных территориях Луганской области.

Об этом СБУ сообщила в понедельник, 14 августа.

Среди приспешников российских оккупантов — руководители «избирательной комиссии ЛНР», а также представители территориальных ячеек кремлевской партии Единая Россия и других политических сил.

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Как выяснили правоохранители, по одному из сценариев россияне планируют провести фейковые выборы уже в сентябре. Там во время незаконного голосования должны «избрать» «депутатов» псевдопарламента «ЛНР», а также «советов» так называемых «муниципальных образований».

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Следствие установило, что сейчас все 15 коллаборантов участвуют в подготовке псевдовыборов. В частности, они сформировали так называемые «территориальные избирательные комиссии», которые будут заниматься фальсификациями.

Также, по данным СБУ, приспешники занимаются обустройством «избирательных участков», подбирают и инструктируют «персонал» и проводят масштабную агитационную кампанию.

Как сообщили источники NV в правоохранительных органах это:

  • Елена Кравченко (1983 г. р.), глава «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Максим Приходько, (1978 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Татьяна Приходько, (1972 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Катерина Терещенко, (1986 г. р.), секретарь «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Марианна Скорнякова, (1990 г. р.), замглавы «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Владимир Бабенко, (1990 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Наталья Куличенко, (1972 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Оксана Никитюк Оксана, (1986 г. р.), член «избирательной комиссии „ЛНР“»;
  • Белов Сергей, (1983 г. р.), член «избирательной комиссии "ЛНР"»;
  • Елена Сакура, (1968 г. р.), член «избирательной комиссии "ЛНР"»;
  • Александр Ермоленко (1985 г. р.), «второй секретарь луганского республиканского комитета КПРФ»;
  • Виталий Невеселый (1983 г. р.), «руководитель Северодонецкой городской ячейки политпартии «Новые люди»;
  • Максим Уваров (1980 г. р.), «руководитель луганского регионального отделения ЛДПР»;
  • Геннадий Тараканов, «глава совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду»;
  • Денис Мирошниченко, «секретарь луганского отделения партии Единая Россия.
СБУ
Фото: СБУ

Следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Ранее шестеро фигурантов уже получили от ведомства подозрение за организацию и проведение псевдореферендума в Луганской области в сентябре 2022 года. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Луганская область Коллаборант Выбори Оккупация Война России против Украины

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