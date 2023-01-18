СБУ идентифицировала главаря кадыровцев, руководившего карательными рейдами

18 января, 09:58
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Злоумышленник скрывался под позывным Лобзик (Фото:СБУ)

Злоумышленник скрывался под позывным Лобзик (Фото:СБУ)

Установлена личность главаря одного из кадыровских отрядов, который руководил «карательными рейдами» в Луганской области.

Об этом в среду, 18 января, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Злоумышленник скрывался под позывным «Лобзик», однако, несмотря на это правоохранителям удалось выяснила его личные данные.

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Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района он занимался вместе со своими людьми грабежами, похищениями и пытки местных жителей, чтобы запугать их и подавить движение сопротивления в регионе.

В Частности, задокументировано, что в апреле 2022 года семеро кадыровцев под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки» населенного пункта.

«Во время „налета“ злоумышленники похитили у пострадавшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и отвезли в помещение поселковой гимназии, где враг обустроил пыточную. Там от нее требовали „признаний“ в деятельности в пользу украинских войск. К потерпевшей применяли электроток и избивали металлопластиковой трубой», — рассказали в СБУ.

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После пыток оккупанты приковали женщину к батарее, а уже поздно вечером отпустили ее домой, но под угрозой убийства потребовали предоставить им персональную информацию о жителях общины.

Установлено, что в настоящее время указанный военный преступник находится во временно подконтрольном РФ Энергодаре, где командует группировкой «ахмат-нефтеполк».

Против него начато уголовное производство по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область Кадыровцы Рамзан Кадыров Военные преступления Война России против Украины

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