Пытали мирных жителей. СБУ заявила, что установила имена двух российских командиров, которые приказали расстрелять гражданских под Киевом 28 июня, 17:08 Российские военные пытали людей в Киевской области (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ заявила, что установила имена двух российских командиров, отдавших приказ расстрелять гражданских в Киевской области.

По информации ведомства, речь идет о командире батальона майоре Максиме Краснощекове и заместителе командира роты майоре Александре Васильеве.

В СБУ заявили, что военные руководили действиями мотострелковых подразделений врага во время временной оккупации села Победа под Киевом.

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«Захватчики силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их. Оба командира лично допрашивали украинцев и пытались выбить информацию о военных ВСУ, правоохранителях и участниках Теробороны», — говорится в сообщении СБУ в Telegram.

В ведомстве заявили, что в итоге российские военные отдали подчиненным приказ: расстрелять людей из автоматов прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

В настоящее время майорам Краснощекову и Васильеву — военнослужащим 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа России — объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.



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