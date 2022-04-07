Ищут причастных к зверствам. СБУ установила 33 коллаборанта, сотрудничавших с российскими оккупантами в Киевской области 7 апреля, 15:14 Цей матеріал також доступний українською Жертвы военных преступлений российских оккупантов в Буче (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

СБУ опросила почти 2 тысячи свидетелей военных преступлений войск РФ в Киевской области, что позволило установить личности 33 коллаборантов, которые сотрудничали с оккупантами.

Об этом сообщили в СБУ.

Отмечается, что следственные и оперативные команды СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ. Они собирают доказательства и устанавливают всю цепочку причастных: как со стороны российских захватчиков, так и украинских коллаборантов.

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«Лишь за несколько дней СБУ удалось установить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества. Благодаря полученным данным, СБУ задержала также 15 мародеров среди местного населения. Их уже передали Нацполиции», — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ обнаружила более 100 взрывных устройств, более полусотни артиллерийских снарядов, боевые гранаты, патроны, детонаторы и т. д. Они были переданы подразделениям ВСУ.



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«Собранная информация будет приобщена к материалам уголовных производств. СБУ установит любого, кто причастен к зверствам в Буче и других городах Киевской области», — отмечают в спецслужбе.

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