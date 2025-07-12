На снимках можно увидеть, что объект, на котором Россия хранила ракеты, уничтожен полностью (Фото: NV)

Осуществленная в ночь со 2 на 3 июля атака СБУ на склад ракет возле оккупированного Харцызска оказалась сверхуспешной — все здания на объекте были разрушены, свидетельствует спутниковый снимок от 11 июля, который доступен NV.

Тогда в соцсетях появились десятки видео со сверхмощными взрывами вблизи оккупированного города Харцызск, расположенного в 13 километрах от Макеевки и оккупированного с 2014 года. Взрывы были настолько мощными, что «гриб» из пламени фиксировали на видео за много километров от эпицентра.

Место, где произошли взрывы, на картах проекта OpenStreetMap обозначалось как «заброшенное промышленное хранилище взрывчатых веществ». Однако почему-то «заброшенное хранилище» охраняла сверхсовременная российская система ПВО Тор.

Впоследствии появилось официальное сообщение СБУ о поражении склада боекомплекта вблизи Харцызска. OSINT-проект КиберБорошно уточнил, что на складе хранились ракеты для российского ПВО, ракетных систем залпового огня и снаряды для ствольной артиллерии.

Спутниковый снимок от 11 июля, который есть в доступе у NV, показывает, что атака СБУ оказались сверхуспешной. Объект, где хранились вражеские боеприпасы, уничтожен полностью, все здания разрушены, на снимках можно увидеть лишь пепелище.

Фото: NV

В ночь на 3 июля в Сети сообщалось о мощных взрывах и пожаре в Харцызске. На опубликованных кадрах было зафиксировано вторичную детонацию боеприпасов.

Директор Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил удар по складам с БК.

3 июля в СБУ заявили, что БпЛА поразили склады в селе Большое Орехово недалеко от Харцызска.

Российские оккупанты используют Харцызск, расположенный недалеко от Донецка, как тыловую базу с соответствующими командными пунктами, логистическими центрами и складами с боеприпасами. Все они являются законными военными целями, отметили в СБУ.