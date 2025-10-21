СБУ уничтожила на ВОТ два легкомоторных самолета, которые перехватывали украинские дроны (Фото: Скриншот из видео/СБУ)

Спецподразделение Центра специальных операций А Службы безопасности Украины уничтожило два российских легкомоторных самолета на временно оккупированных территориях. Оккупанты использовали их для перехвата украинских дронов .

Об этом сообщили в СБУ во вторник, 21 октября.

Отмечается, что самолеты россияне разместили на местных аэродромах.

По данным СБУ, их использовали для перехвата и поражения дальнобойных украинских БпЛА.

Реклама

«Такая работа по „расчистке“ путей для наших дальнобойных дронов обеспечивает бесперебойный хлопок в российском тылу», — говорится в заметке.

11 октября информированный источник в СБУ сообщил NV, что дальнобойные беспилотники Центра спецопераций А поразили нефтеперерабатывающий завод Башнафта-УНПЗ в городе Уфа, что в 1400 километрах от Украины.

Это был уже третий дипстрайк СБУ в Башкортостане за последний месяц. 18 сентября дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие Газпром Нефтехим Салават. 24 сентября сообщалось, что дроны ЦСО А повторно атаковали этот завод, который является одним из крупнейших в России.