СБУ уличила во взяточничестве следователя прокуратуры Киевской области Сегодня, 16:40 243 Цей матеріал також доступний українською СБУ Злоумышленника задержали непосредственно во время получения части взятки СБУ

Сотрудники управления Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью уличили в получении взятки следователя прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, он вымогал у местного жителя $5 тысяч за «активизацию досудебного расследования» по факту угона его автомобиля и возврат транспортного средства.

Также отмечается, что в качестве посредника сотрудник прокуратуры решил привлечь своего знакомого.

Фото: СБУ

Оперативники СБУ задержали обоих фигурантов на одной из улиц Киева во время получения ими очередной части взятки в размере $3 тысяч.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.