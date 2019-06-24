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СБУ уличила во взяточничестве следователя прокуратуры Киевской области

Сегодня, 16:40
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СБУ уличила во взяточничестве следователя прокуратуры Киевской области - фото

СБУ

Злоумышленника задержали непосредственно во время получения части взятки

Сотрудники управления Службы безопасности Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью уличили в получении взятки следователя прокуратуры Киевской области.

Как сообщается, он вымогал у местного жителя $5 тысяч за «активизацию досудебного расследования» по факту угона его автомобиля и возврат транспортного средства.

Также отмечается, что в качестве посредника сотрудник прокуратуры решил привлечь своего знакомого.

Фото: СБУ

Оперативники СБУ задержали обоих фигурантов на одной из улиц Киева во время получения ими очередной части взятки в размере $3 тысяч.

Сейчас им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Теги:   Коррупция Прокуратура Киев

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