СБУ уличила в вымогательстве взяток чиновника Черкассыоблэнерго Вчера, 11:03 Цей матеріал також доступний українською СБУ Чиновник вымогал взятки у местных предпринимателей СБУ

Правоохранители уличили в вымогательстве взяток главного инженера районных электросетей Черкассыоблэнерго.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, чиновник организовал механизм незаконного получения денег от представителей коммерческих структур.

В частности, инженер требовал взятки за ускорение процесса согласования проектов на поставку электроэнергии.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника на рабочем месте после получения им 5 тысяч гривен от очередного предпринимателя.

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.