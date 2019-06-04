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СБУ уличила в вымогательстве взяток чиновника Черкассыоблэнерго

Вчера, 11:03
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СБУ уличила в вымогательстве взяток чиновника Черкассыоблэнерго - фото

СБУ

Чиновник вымогал взятки у местных предпринимателей

Правоохранители уличили в вымогательстве взяток главного инженера районных электросетей Черкассыоблэнерго.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, чиновник организовал механизм незаконного получения денег от представителей коммерческих структур.

В частности, инженер требовал взятки за ускорение процесса согласования проектов на поставку электроэнергии.

Оперативники СБУ задержали злоумышленника на рабочем месте после получения им 5 тысяч гривен от очередного предпринимателя.

Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Теги:   Чиновники Коррупция Черкассыоблэнерго Черкассы

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