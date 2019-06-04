СБУ уличила в вымогательстве взяток чиновника Черкассыоблэнерго
Правоохранители уличили в вымогательстве взяток главного инженера районных электросетей Черкассыоблэнерго.
Как рассказали в Службе безопасности Украины, чиновник организовал механизм незаконного получения денег от представителей коммерческих структур.
В частности, инженер требовал взятки за ускорение процесса согласования проектов на поставку электроэнергии.
Оперативники СБУ задержали злоумышленника на рабочем месте после получения им 5 тысяч гривен от очередного предпринимателя.
Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.