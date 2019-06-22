Владимир Вятрович
Первый месяц. Что мы узнали о Зеленском
Сергей Фурса
Почему Марш равенства пугает политиков
Игорь Мазепа
Где деньги? Есть ли у украинского бизнеса доступ к капиталу
Синдзо Абэ
Чего ждать от саммита G20
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Таможенников поста Смильница во Львовской области уличили в систематическом взяточничестве

22 июня, 03:39
3442
Цей матеріал також доступний українською
Таможенников поста Смильница во Львовской области уличили в систематическом взяточничестве - фото

Пресс-служба СБУ

Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной взятки

Сотрудники СБУ уличили в систематических взятках двух должностных лиц таможенного поста Смильница во Львовской области.

«Оперативники установили, что два таможенника вымогали у предпринимателей деньги за то, что не будут создавать искусственных препятствий при перемещении товаров через госграницу Украины», — сообщает пресс-служба СБУ.

Всего сотрудники СБУ задокументировали три факта получения этими должностными лицами неправомерной выгоды.

В ходе обысков в автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тысяч гривен наличных. Законность происхождения этих средств устанавливается.

Фото: пресс-центр СБУ / коллаж: НВ

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.

Теги:   Таможенники Коррупция Взятка Таможня Львовская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 05:14

img
Если РФ не выполнит решение Международного трибунала, Украина начнет новую волну давления — Климкин
Геополитика

Сегодня, 13:47

img
В ПАСЕ отказались провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17 и экономическому шантажу РФ
Футбол

Сегодня, 00:40

img
Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки

ТОП 3

События

Сегодня, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
36808
События

Вчера, 08:58

img
Кличко рассказал, когда откроют Шулявский мост в Киеве
16035
События

Вчера, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
15638

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин