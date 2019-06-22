Таможенников поста Смильница во Львовской области уличили в систематическом взяточничестве 22 июня, 03:39 3442 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба СБУ Правоохранители задержали таможенников во время получения очередной взятки Пресс-служба СБУ

Сотрудники СБУ уличили в систематических взятках двух должностных лиц таможенного поста Смильница во Львовской области.

«Оперативники установили, что два таможенника вымогали у предпринимателей деньги за то, что не будут создавать искусственных препятствий при перемещении товаров через госграницу Украины», — сообщает пресс-служба СБУ.

Всего сотрудники СБУ задокументировали три факта получения этими должностными лицами неправомерной выгоды.

В ходе обысков в автомобилях злоумышленников обнаружено более 80 тысяч гривен наличных. Законность происхождения этих средств устанавливается.

Фото: пресс-центр СБУ / коллаж: НВ

Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других работников таможенного поста.