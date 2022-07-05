В Киеве задержали помощника народного депутата, работавшего на ФСБ

5 июля, 10:21
Злоумышленник был завербован во время поездки в Москву (Фото:Скриншот видео СБУ)

Злоумышленник был завербован во время поездки в Москву (Фото:Скриншот видео СБУ)

Сотрудники контрразведки в ходе спецоперации в Киеве задержала помощника-консультанта народного депутата, работавшего на РФ.

Об этом во вторник, 5 июля, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Чиновник находился на связи с заместителем начальника 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Дмитрием Зубаревым, с которым он неоднократно встречался на территории третьих стран.

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«Своему российскому куратору предатель передавал разведданные по разным направлениям. В частности, о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины. За сотрудничество с врагом он ежемесячно получал от российских спецслужб от $1,5 до $4 тысяч. „Вознаграждение“ возрастало в зависимости от уровня сложности задач и сроков их выполнения», — рассказал спикер СБУ Антон Дехтяренко.

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Разоблаченный агент был завербован кадровым сотрудником ФСБ Юрием Водолазким во время своей поездки в Москву.

Для сбора разведданных злоумышленник использовало широкий круг личных знакомств и статус помощника нардепа.

В отношении него начато уголовное производство по ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Киев Шпионаж Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Российская агентура Война России против Украины

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