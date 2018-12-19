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СБУ уличила директора Центра социального обслуживания в вымогательстве откатов

Сегодня, 09:54
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Чиновница вымогала откаты от местных предпринимателей

Фото: СБУ

Правоохранители задержали в Николаевской области директора территориального Центра социального обслуживания одной из районных госадминистраций.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновница РГА наладила механизм получения откатов от местных предпринимателей, которые заключали контракты на восстановление социальных объектов.

В частности, оперативники СБУ задокументировали вымогательство злоумышленницей 25% стоимости договора о проведении ремонта административного здания ЦСО.

Задержали чиновницу после получения ею последней части взятки.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Откат Николаевская область Чиновники Коррупция

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