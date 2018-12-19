СБУ уличила директора Центра социального обслуживания в вымогательстве откатов
Правоохранители задержали в Николаевской области директора территориального Центра социального обслуживания одной из районных госадминистраций.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновница РГА наладила механизм получения откатов от местных предпринимателей, которые заключали контракты на восстановление социальных объектов.
В частности, оперативники СБУ задокументировали вымогательство злоумышленницей 25% стоимости договора о проведении ремонта административного здания ЦСО.
Задержали чиновницу после получения ею последней части взятки.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет).