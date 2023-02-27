В начале полномасштабного вторжения. СБУ технически заблокировала работу ОАСК, чтобы не рассматривались иски Януковича — Офис президента 27 февраля, 10:53 Верховная Рада 13 декабря поддержала решение о ликвидации ОАСК (Фото:ОАСК / Facebook)

Замглавы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что в начале полномасштабного вторжения РФ СБУ технически заблокировала работу Окружного административного суда Киева, чтобы не рассматривались иски беглого экс-президента Виктора Януковича.

«В начале полномасштабного вторжения мы вместе со Службой безопасности Украины должны были действовать превентивно, чтобы исключить и минимизировать риски, чтобы этот суд не рассмотрел два иска адвокатов Януковича», — сказал он в интервью LIGA.net.

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По его словам, СБУ «предприняла несколько мер».

«И ОАСК не имел доступа к Единому реестру судебных решений, он был технически отключен до апреля 2022 года», — сказал он.

ОАСК, Янукович и Медведчук

В декабре 2021 года Янукович подал в ОАСК иск об обжаловании его самоустранения с должности президента. А в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, по непроверенным данным, он прибыл в Минск или Киевскую область.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, «это были подготовительные процессы, чтобы юридически „вернуть“ полномочия Януковича».

Газета Financial Times писала, Янукович должен был выступить с видеообращением и объявить пророссийского политика Виктора Медведчука «руководителем Украины» при поддержке России.

Ликвидация скандального ОАСК

Верховная Рада 13 декабря поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

В ОАСК считают решение незаконным и утверждают, что «украинцы фактически будут лишены доступа к правосудию».

9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.



По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.



Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.