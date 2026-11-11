СБУ подтвердила успешный удар по порту в Усть-Луге и носителю крылатых ракет Калибр и Оникс

В ночь с 10 на 11 ноября СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны успешно поразила портовую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру РФ в Усть-Луге (Фото: Еxilenova_plus)

В ночь с 10 на 11 ноября СБУ совместно с другими составляющими Сил обороны успешно поразила важные объекты портовой, нефтеперерабатывающей и транспортной инфраструктуры РФ — в порту Усть-Луга Ленинградской области .

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

По предварительной информации СБУ, на портовом терминале «Новатак-Усть-Луга» беспилотники Центра спецопераций «Альфа» нанесли удар по инфраструктурным объектам, в частности — по нескольким резервуарам объемом по 30 тысяч тонн каждый.

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«Также произошла утечка нефтепродуктов. На терминале Усть-Луга Ойл поврежден ряд резервуаров с нефтепродуктами, там бушует масштабный пожар. Кроме того, зафиксировано возгорание на терминале АО Фактор и на железнодорожной станции Лужская. Основные повреждения пришлись на резервуарные парки, насосные станции, трубопроводы и инфраструктуру перевалки нефти и нефтепродуктов», — сообщили в СБУ.

Кроме того, сообщается, что в рамках данной спецоперации СБУ спланировала и осуществила поражение судна «Наро-Фоминск» — малого ракетного корабля проекта «Буян-М».

«Это судно является носителем крылатых ракет Калибр и Оникс». Оно было спущено на воду в 2022 году. Кроме того, проверяется информация об уничтожении боевых вертолётов РФ", — резюмировали в спецслужбе.

Ранее OSINT-каналы сообщали, что в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России. После ударов на территории объекта вспыхнул пожар, над портом видна заря. На кадрах виден пожар на территории порта.

Порт Усть-Луга расположен на побережье Финского залива Балтийского моря в Ленинградской области. Это один из крупнейших морских портов России и важный узел её внешней торговли.

Через него Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, уголь, удобрения и другие грузы. Порт имеет стратегическое значение для российского экспорта, в частности энергетического сырья, и обеспечивает поступление средств в бюджет страны.