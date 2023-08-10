Воевал против Сил обороны возле Угледара. Боевик террористической «ДНР» получил 12 лет лишения свободы — СБУ 10 августа, 16:55 СБУ сообщила, что суд назначил 12 лет тюрьмы боевику террористической организации «ДНР», который воевал против Сил обороны на Угледарском направлении и попал в плен (Фото:Служба безпеки України/Facebook)

Служба безопасности Украины сообщила о приговоре для наемника из террористической организации «ДНР», который воевал против Сил обороны под Угледаром, попал в плен и получил реальный срок наказания — 12 лет за решеткой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным следствия, злоумышленник является жителем оккупированного города Донецк, который присоединился к незаконному вооруженному формированию интербригада Пятнашка. Позже это подразделение боевиков превратили в так называемый Второй отряд полка спецназначения.

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В СБУ сообщили, что в рядах вражеского подразделения предатель принимал непосредственное участие в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства, а в феврале 2022 года он «перевелся» в оперативно-боевое тактическое формирование РФ под названием Каскад.

В спецслужбе добавляют, что это подразделение находилось в Угледаре, а злоумышленник штурмовал позиции ВСУ в должности гранатометчика. Однако во время контрнаступательных действий Сил обороны в Донецкой области осужденный попал в плен к украинским защитникам в июне этого года.

Суд полностью признал причастность мужчины в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и в участии в террористической группе или террористической организации (ч. 1 ст. 258−3 УК Украины).

