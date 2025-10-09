В СБУ отрицают данные СМИ о подготовке подозрения руководителю САП Клименко

В СБУ заявили, что распространенная в СМИ информация о том, что спецслужба изучает возможную причастность руководителя САП Александра Клименко к одному из дел, в котором показания дает нардеп Федор Христенко, не соответствует действительности.

Об этом сообщил NV сообщили в пресс-службе СБУ.

В СБУ также назвали ложным сообщение о том, что Клименко могут в ближайшее время объявить подозрение и отстранить от должности.

«Информация, недавно распространенная в СМИ на основе данных от анонимных источников, что якобы „Служба безопасности Украины изучает возможную причастность руководителя САП Клименко к одному из дел, в котором дает показания нардеп Федор Христенко“, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе.

В СБУ добавили, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Христенко продолжается.

6 октября издание Бабель сообщило, что Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность Клименко к одному из дел, по которому свидетельствует народный депутат Федор Христенко, которого подозревают в государственной измене, и недавно вернули из Дубая.

Ранее и Клименко, и директор НАБУ Семен Кривонос допускали намерения замены глав антикоррупционных институтов в рамках влияния на их работу.

СБУ и Офис генпрокурора сообщали, что в Украине арестовали подозреваемого в государственной измене и злоупотреблении влиянием нардепа IX созыва от запрещенной ОПЗЖ. По данным NV, речь идет о Федоре Христенко.

Нардеп был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения России и активно выполнял задания российской спецслужбы, сообщило следствие. В частности, согласно материалам дела, подозреваемый депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.

Офис Генпрокурора сообщил, что нардепа арестовали до 21 октября.

5 сентября СМИ сообщали, что Христенко, которого подозревают в государственной измене, могут экстрадировать из Дубая в Украину в ближайшие дни.

Перед началом полномасштабной войны Христенко выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину и жил в ОАЭ. 21 июля ему заочно сообщили о подозрении. 13 августа сообщалось, что Христенко объявили в розыск.

Следствие считает, что ФСБ РФ завербовала Христенко еще во времена президентства Виктора Януковича. СБУ называет нардепа «связным» погибшего от взрыва в Москве коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский) и сообщает, что он имеет тесные контакты с резидентом ФСБ и «смотрящим» за «ДНР» Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский).

Кривонос отверг заявления о том, что задержанный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко имел механизм влияния на НАБУ.