СБУ: Спецслужбы РФ завербовали жен трех офицеров ВСУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины уличила РФ в вербовке родственников украинских военнослужащих.

В частности, было установлено, что российские спецслужбы пытались привлечь на свою сторону жен трех офицеров Вооруженных сил Украины.

Во время своего пребывания у родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей женщины были задержаны и завербованы под угрозой запрета на въезд-выезд, тюрьмы и притеснений родственников.

Находясь под сильным психологическим давлением, они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество, после чего им были избраны псевдонимы.

Несмотря на это, оперативники СБУ предотвратили втягивание гражданок Украины в противоправную деятельность.

После возвращения женщин на подконтрольную украинской власти территорию, они сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовок и полученных задач.