Провокации против ОБСЕ: военная контрразведка сорвала информационную спецоперацию ФСБ 30 мая, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты давят на сотрудников ОБСЕ, угрожая им насилием (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Сотрудники военной контрразведки сорвали информационную спецоперацию ФСБ по дискредитации ОБСЕ.

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Как сообщается, российские оккупанты организовали серию провокаций на юге и востоке страны, чтобы обвинить работников организации в якобы шпионаже в пользу Службе безопасности Украины, чтобы поставить под сомнение их объективность и независимость от постороннего влияния.

Видео дня

«Так, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ пришли к работнику специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представляясь сотрудниками СБУ, они под видеозапись вынудили мужчину подписать „соглашение о негласном сотрудничестве“ на официальном бланке местного подразделения украинской спецслужбы. Кроме того, оккупанты задержали еще нескольких работников миссии и пытались скомпрометировать некоторых из них», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Также зафиксировано, что, прибегнув к угрозам убийством, сотрудники ФСБ заставили работников ОБСЕ «свидетельствовать» на камеру об якобы ограблении их офиса «украинскими националистами и правоохранителями».

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«Согласно полученным данным, враг планирует использовать срежиссированные видеоматериалы для подготовки постановочных сюжетов, дискредитирующих ОБСЕ с последующим их распространением через международные СМИ», — говорится в сообщении.

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