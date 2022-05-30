Провокации против ОБСЕ: военная контрразведка сорвала информационную спецоперацию ФСБ

30 мая, 12:34
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты давят на сотрудников ОБСЕ, угрожая им насилием (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Российские оккупанты давят на сотрудников ОБСЕ, угрожая им насилием (Фото:instagram.com/fsb_rossii_official)

Сотрудники военной контрразведки сорвали информационную спецоперацию ФСБ по дискредитации ОБСЕ.

Война России против Украины — главные события 30 мая

Как сообщается, российские оккупанты организовали серию провокаций на юге и востоке страны, чтобы обвинить работников организации в якобы шпионаже в пользу Службе безопасности Украины, чтобы поставить под сомнение их объективность и независимость от постороннего влияния.

Видео дня
Читайте также:

Проукраинский митинг в Херсоне (Фото:still image obtained by REUTERS from a social media video) Херсонскую область покинула половина жителей, 90% аптек закрылись — ОВА

«Так, во временно оккупированном Херсоне сотрудники ФСБ пришли к работнику специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Представляясь сотрудниками СБУ, они под видеозапись вынудили мужчину подписать „соглашение о негласном сотрудничестве“ на официальном бланке местного подразделения украинской спецслужбы. Кроме того, оккупанты задержали еще нескольких работников миссии и пытались скомпрометировать некоторых из них», — рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Также зафиксировано, что, прибегнув к угрозам убийством, сотрудники ФСБ заставили работников ОБСЕ «свидетельствовать» на камеру об якобы ограблении их офиса «украинскими националистами и правоохранителями».

Читайте также:
Оккупанты закрыли выезд из Херсонской области в подконтрольные Украине регионы

«Согласно полученным данным, враг планирует использовать срежиссированные видеоматериалы для подготовки постановочных сюжетов, дискредитирующих ОБСЕ с последующим их распространением через международные СМИ», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1531201535534850048
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ОБСЕ Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) ФСБ Херсон Российские военные провокации Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X