Перешел на сторону РФ и попал в украинский плен. СБУ сообщила о подозрении пограничнику-дезертиру

22 августа, 14:46
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СБУ сообщила о подозрении пограничнику-дезертиру (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ сообщила о подозрении пограничнику-дезертиру (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности и Госбюро расследований собрали доказательную базу на чиновника Госпогранслужбы, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину оставил свое подразделение и присоединился к оккупантам.

Об этом сообщила СБУ в Telegram.

Сообщается, что пограничник попал в плен украинских бойцов во время боев в районе поселка Нескучное в Донецкой области в июне этого года.

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По данным следствия, фигурант занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования Новотроицкое в Донецкой области.

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СБУ сообщает, что в начале марта 2022 года фигурант самовольно оставил место службы и сбежал во временно захваченный поселок Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники, где прошел «собеседование» с представителями российских спецслужб и командованием армии РФ и согласился на их «предложение» вступить в ряды оккупационного так называемого «МВД ДНР».

Отмечается, что фигурант принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на южном фронте, занимая огневые позиции вблизи вражеских укрепрайонов и блокпостов, которые мешали продвижению ВСУ на Мариупольском направлении.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене и дезертирстве, совершенных в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111; ч. 4 ст. 408). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Дезертиры Плен Государственная измена Дезертирство Подозрение Пограничник

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