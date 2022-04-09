СБУ сообщила о подозрении в госизмене «мэру» -коллаборанту Мариуполя Константину Иващенко
Константин Иващенко (Фото:Скриншот)
СБУ сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 УК Украины (госизмена) депутату Мариупольского городского совета от ОПЗЖ Константину Иващенко, который добровольно встал на сторону российских захватчиков и самопровозгласил себя «мэром» Мариуполя.
Война России против Украины — главные события 9 апреля
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«В настоящее время под руководством ВС РФ коллаборант организует работу органов оккупационных властей на временно подконтрольной захватчикам части города и называет себя „главой администрации города Мариуполя“. Он публично призывает украинских военных сложить оружие и не сопротивляться оккупантам», — говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности квалифицировали действия коллаборанта как государственную измену. Ему объявлено подозрение под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Иващенко грозит пожизненное заключение.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.