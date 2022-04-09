СБУ сообщила о подозрении в госизмене «мэру» -коллаборанту Мариуполя Константину Иващенко

9 апреля, 10:32
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Константин Иващенко (Фото:Скриншот)

Константин Иващенко (Фото:Скриншот)

СБУ сообщили о подозрении по ч.2 ст. 111 УК Украины (госизмена) депутату Мариупольского городского совета от ОПЗЖ Константину Иващенко, который добровольно встал на сторону российских захватчиков и самопровозгласил себя «мэром» Мариуполя.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

«В настоящее время под руководством ВС РФ коллаборант организует работу органов оккупационных властей на временно подконтрольной захватчикам части города и называет себя „главой администрации города Мариуполя“. Он публично призывает украинских военных сложить оружие и не сопротивляться оккупантам», — говорится в сообщении.

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Следователи Службы безопасности квалифицировали действия коллаборанта как государственную измену. Ему объявлено подозрение под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается. Иващенко грозит пожизненное заключение.

Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Мариуполь Служба безопасности Украины (СБУ) Государственная измена Коллаборант Война России против Украины

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