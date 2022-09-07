СБУ сообщила о подозрении жене Губарева, ставшей заместительницей херсонского гауляйтера Сальдо 7 сентября, 11:11 Екатерине Губаревой грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители сообщили о подозрении заместительнице херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, находящегося сейчас в критическом состоянии.

Об этом в среду, 7 сентября, заявили в Службе безопасности Украины.

Речь идет о жене скандального коллаборанта Павла Гударева, который во время оккупации РФ части Донбасса в 2014 году провозгласил себя главой фейковой «новороссии».

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«Уроженка Каховки Екатерина Губарева, ранее «строившая карьеру» в террористической организации «ДНР», переехала во временно оккупированную Херсонскую область в июне 2022 года. Она добровольно заняла должность так называемого «замглавы в сфере цифровизации и социальной политики», — рассказали в СБУ.

Ее задачи в оккупационной администрации:

запуск вещания российских пропагандистских радиостанций на территории Херсонской области ( в эфир запущено пять вражеских радиостанций);

переход на российскую мобильную связь;

открытие « отделений пенсионного фонда и почты».

При этом свою коллаборационную деятельность Губарева начала еще в 2014 году, за что была назначена фейковым главой «МИД ДНР».

Согласно ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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