СБУ сообщила о подозрении жене Губарева, ставшей заместительницей херсонского гауляйтера Сальдо

7 сентября, 11:11
Поделиться:
Екатерине Губаревой грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Екатерине Губаревой грозит до 10 лет лишения свободы (Фото:СБУ)

Правоохранители сообщили о подозрении заместительнице херсонского гауляйтера Владимира Сальдо, находящегося сейчас в критическом состоянии.

Об этом в среду, 7 сентября, заявили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:
Наступление ВСУ уже подрывает планы «референдумов» и дезорганизует оккупантов: карта боевых действий и оценки ISW

Речь идет о жене скандального коллаборанта Павла Гударева, который во время оккупации РФ части Донбасса в 2014 году провозгласил себя главой фейковой «новороссии».

Видео дня

«Уроженка Каховки Екатерина Губарева, ранее «строившая карьеру» в террористической организации «ДНР», переехала во временно оккупированную Херсонскую область в июне 2022 года. Она добровольно заняла должность так называемого «замглавы в сфере цифровизации и социальной политики», — рассказали в СБУ.

Ее задачи в оккупационной администрации:

  • запуск вещания российских пропагандистских радиостанций на территории Херсонской области (в эфир запущено пять вражеских радиостанций);
  • переход на российскую мобильную связь;
  • открытие «отделений пенсионного фонда и почты».

При этом свою коллаборационную деятельность Губарева начала еще в 2014 году, за что была назначена фейковым главой «МИД ДНР».

Читайте также:
СБУ разоблачила еще трех коллаборанток, одна из которых — «звезда» российской пропаганды

Согласно ч. 5 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0etY5MgW6yFzt4htNzyzX9wQy8LgBMQdoE7mG7y45cZ1KdF5rM4ZJg7Qj7Bbm8npNl
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Павел Губарев Херсонская область Коллаборант Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X