«Ряса не залог чистых намерений». СБУ обнародовала записи разговоров митрополита УПЦ МП Павла — вручили подозрение по двум статьям 1 апреля, 12:47 Митрополит УПЦ МП (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины подтвердила вручение подозрения бывшему наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ МП Павлу по двум статьям — разжигание религиозной вражды, оправдывание и отрицание войны РФ против Украины.



СБУ опубликовала в субботу, 1 апреля, перехваченные разговоры митрополита, в которых он, в частности, говорит, что Украина виновата в том, что РФ начала полномасштабную войну, потому что «спровоцировала Москву», и называет вторжение «войной Америки и России до последнего украинца».

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Также правоохранители установили, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения.

«Закон и ответственность за его нарушение одинаковы для всех, а ряса не всегда является залогом чистых намерений. Сегодня враг пытается использовать церковную среду для продвижения своей пропаганды и раскола украинского общества», — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Собрав доказательства, следователи сообщили митрополиту Павлу о подозрении по ч. 1 ст. 161 и ч. 1 ст. 436-2 Криминального кодекса Украины. СБУ подтвердила, что проводит в его доме обыски, и опубликовала фото. Ранее в УПЦ МП заявили, что Лебедя также вызвали на допрос.

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