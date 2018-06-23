СБУ сообщила о предотвращении заказанного спецслужбами РФ теракта в Харькове

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении организованного из России теракта у памятника воинам УПА в Харькове.

По данным спецслужбы, российские кураторы заплатили участникам так называемой военно-политической группы Харьковское движение сопротивления за подрыв памятника воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства.

По подозрению в подготовке взрыва была задержана одна из участниц группы. Во время обысков в ее квартире обнаружили символику террористических организаций "Д/ЛНР".

В спецслужбе добавили, что Харьковское движение сопротивления было создано в 2014 году. Участники "сопротивления" специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и автомобилей их членов, разведке и распространении среди харьковчан антиукраинских, сепаратистских и экстремистских материалов.

В 2018 году спецслужбы РФ возобновили финансирование группы и "заказали" подрыв памятника воинам УПА.

Напомним, 5 марта в Молодежном парке Харькова неизвестные облили красной краской памятник героям УПА.