Взяли в плен возле Работино. СБУ объявила подозрение предателю из Крыма, который обстреливал украинских военных из гранатомета

7 сентября, 18:31
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СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вручила подозрение жителю оккупированного Крыма, который пошел на службу в оккупационную армию, но был захвачен ВСУ в плен в поселке Работино и передан правоохранителям.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, 7 сентября.

По данным следствия, гражданин Украины, который жил в Крыму со времени его оккупации, в ноябре 2022 года вступил по контракту в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты военно-морского флота ВС РФ, которая дислоцировалась на полуострове.

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В СБУ добавляют, что предатель находился в должности стрелка, занимался обустройством фортификационных сооружений и огневых точек. Следствие установило, что подозреваемый «непосредственно обстреливал позиции украинских войск из пулемета и ручного противотанкового гранатомета».

В августе 2023 года мужчина обеспечивал оборону вражеских рубежей вблизи села Роботино. Там во время освобождения этого населенного пункта от оккупационных войск украинские защитники взяли предателя в плен и передали правоохранительным органам.

Сейчас мужчине объявлено о подозрении в совершении государственной измены, совершенной во время военного положения (ч.2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Крым Служба безопасности Украины (СБУ) Коллаборант Война России против Украины

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