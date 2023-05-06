СБУ сообщила о подозрении всем российским сенаторам, поддержавшим незаконное присоединение регионов Украины к РФ
Служба безопасности Украины (Фото:Пресс-служба СБУ)
Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора собрали доказательства и объявили подозрение 170 российским сенаторам, способствовавшим временной оккупации части восточных и южных областей Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители отмечают, что все чиновники в феврале 2022 года поддержали ратификацию «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» между Россией и террористическими организациями «Л/ДНР».
Они также единодушно поддержали использование вооруженных сил РФ вне страны.
«В октябре прошлого года они ратифицировали „договоры о вхождении“ в состав России временно оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей», — отметили в СБУ.
Российским сенаторам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.