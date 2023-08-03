СБУ сообщила о подозрении вице-губернатору Калининградской области, который входил в ближайшее окружение высшего руководства РФ 3 августа, 12:20 СБУ сообщила о подозрении вице-губернатору Калининградской области (Фото:СБУ/Telegram)

Служба безопасности сообщила о подозрении вице-губернатору Калининградской области РФ, которого отправили на Херсонщину возглавить оккупационное «правительство». Фигурант входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

По данным спецслужбы, подозреваемым оказался гражданин России Сергей Елисеев, бывший сотрудник ФСБ РФ, который почти полгода возглавлял «правительство» оккупационной администрации России на временно захваченной Херсонщине. На сегодня он находится под санкциями многих европейских стран и США.

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СБУ сообщает, что на момент полномасштабного вторжения в Украину Елисеев работал первым заместителем губернатора Калининградской области, после чего был командирован в Херсон, где выполнял указания Москвы по подавлению движения сопротивления и помогал формировать там кремлевский режим.

По информации спецслужбы, среди основных задач Елисеева была подготовка незаконного референдума по «присоединению» Херсонщины в состав страны-агрессора России и обеспечение нужного Кремлю «подсчета голосов».

По данным следствия, в отсутствие «на рабочем месте» гауляйтера Владимира Сальдо, Елисеев исполнял его «обязанности» и руководил оккупационными органами.

Накануне освобождения Вооруженными силами Украины Херсона фигурант вместе со своими приспешниками переправился на левобережную часть области, после чего вернулся в Россию. В декабре 2022 года Елисеев снова занял должность в правительстве Калининградской области.

СБУ сообщила Елисееву о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:



ч. 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); ч. 6 ст. 111−1 ( организация и активное участие в мероприятиях политического характера в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации).

Сообщается, что поскольку Елисеев сейчас находится на территории России, сейчас продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.



Накануне СБУ сообщила о подозрении пропагандисту и коллаборационисту из подсанкционных телеканалов Россия-1 и Россия-24 Андрею Руденко, который входит в «пул журналистов» российского диктатора Владимира Путина.



Сообщается, что его включили в штат «специальных корреспондентов» кремлевского медиахолдинга ВГТРК, где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.