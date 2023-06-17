СБУ сообщила о подозрении соратнику Пригожина, который запустил пропагандистский канал на оккупированной Херсонщине 17 июня, 11:37 Александр Малькевич (Фото:Кадр из видео Общественная палата Российской Федерации/Youtube)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в коллаборационной деятельности политтехнологу Александру Малькевичу. Он запустил прокремлевскую телерадиокомпанию на временно оккупированной части Херсонщины.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram.

По данным СБУ, Малькевич с 2018 года входит в близкое окружение главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, при его координации Малькевич создавал медийные проекты в разных странах мира для распространения прокремлевского контента.

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Запущенный Малькевичем «медиапроект» начал вещание в оккупированном Херсоне на базе захваченного помещения Общественного телевидения. ТРК использовали для распространения фейковых новостей о ситуации на фронте, обстановке в Украине, а также для поддержки псевдореферендума о присоединении Херсонщины в состав РФ.

Сообщается, что фигурант получил полное содействие от местного гауляйтера Владимира Сальдо и так называемого «министра информационной политики Херсонской области», коллаборациониста Евгения Брыкова. Руководителем телерадиокомпании стал пропагандист так называемой «ДНР» Исмаил Абдулаев, бывший глава прокремлевского телеканала Оплот во временно оккупированном Донецке.

Во время освобождения Херсона персонал ТРК покинул город вместе с армией РФ, перебравшись на левый берег Днепра.

Подозрение от СБУ также получили Абдулаев и еще шесть подчиненных Малькевича.

Сейчас подозреваемые скрываются на временно оккупированной части юга Украины, им грозит до 12 лет тюремного заключения.