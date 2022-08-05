Передавал России секретную информацию. СБУ сообщила о подозрении в госизмене бывшему заместителю главы ГУР МОУ 5 августа, 14:46 СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-заместителю главы ГУР (Фото:СБУ)

СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Украины, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную и полностью тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине. Кроме этого, переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

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В СБУ заявили, что задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий.

«Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова», — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ в 2008- 2010 годы. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

По информации ведомства, в поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.

«По заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что страну-агрессора интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

По словам и. главы СБУ Василия Малюка, много лет враг работал над тем, чтобы насытить своими агентами разные органы власти и силовые структуры Украины.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.



Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

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