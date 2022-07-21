СБУ сообщила о подозрении «судье ДНР», который приговорил к смертной казни иностранных защитников Украины 21 июля, 14:36 Иностранцы, которых «суд» террористической организации «ДНР», приговорил к смертной казни (Фото:Supreme Court of Donetsk People’s Republic/Handout via REUTERS)

Следователи СБУ сообщили о подозрении «судье» террористической организации «ДНР», который приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

В ведомстве заявили, что своим «приговором» псевдосуд террористической организации «ДНР» нарушил нормы международного законодательства.

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«А именно: требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов», — говорится в сообщении.



В СБУ добавили, что этот псевдосуд нарушил иммунитет комбатантов (право лиц, входящих в состав вооруженных сил стороны конфликта, принимать непосредственное участие в военных действиях) и лишил их права на беспристрастное и нормальное судопроизводство.

Следователи СБУ заочно сообщили псевдосудье о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц).

Продолжается досудебное следствие по процессуальному руководству Донецкой областной прокуратуры.

9 июня террористическая организация «ДНР» на фиктивном «судебном процессе» вынесла смертные приговоры трем военнослужащим ВСУ — британцам Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, а также марокканцу Брагиму Саадуну.



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