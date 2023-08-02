СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору», который входит в пул пропагандистов Путина
СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору», который входит в пул пропагандистов Путина (Фото:Репортер Руденко/Телеграм)
Служба безопасности сообщила о подозрении пропагандисту и коллаборационисту из подсанкционных телеканалов Россия-1 и Россия-24 Андрею Руденко, который входит в «пул журналистов» российского диктатора Владимира Путина.
Об этом СБУ сообщила в Telegram.
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 6 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность).
Отмечается, что фигурант с начала полномасштабного вторжения в Украину выполняет задачи Москвы в качестве «военкора» центральных телеканалов РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Подозреваемый делает сюжеты и прямые включения, в которых пытается дискредитировать украинских бойцов, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте.
Кроме того, на собственном Telegram-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей пропагандист призвал к скорейшему «присоединению» временно оккупированной части Украины в состав РФ.
По данным СБУ, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно высказывал прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами росми.
Сообщается, что Руденко включили в штат «специальных корреспондентов» кремлевского медиахолдинга ВГТРК, где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
СБУ отметила, что поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.