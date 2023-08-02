СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору», который входит в пул пропагандистов Путина

2 августа, 14:43
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СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору», который входит в пул пропагандистов Путина (Фото:Репортер Руденко/Телеграм)

СБУ сообщила о подозрении российскому «военкору», который входит в пул пропагандистов Путина (Фото:Репортер Руденко/Телеграм)

Служба безопасности сообщила о подозрении пропагандисту и коллаборационисту из подсанкционных телеканалов Россия-1 и Россия-24 Андрею Руденко, который входит в «пул журналистов» российского диктатора Владимира Путина.

Об этом СБУ сообщила в Telegram.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Руденко о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
  • ч. 6 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность).

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Отмечается, что фигурант с начала полномасштабного вторжения в Украину выполняет задачи Москвы в качестве «военкора» центральных телеканалов РФ на временно оккупированных территориях Донецкой области.

Подозреваемый делает сюжеты и прямые включения, в которых пытается дискредитировать украинских бойцов, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте.

Кроме того, на собственном Telegram-канале с общей аудиторией более 300 тыс. пользователей пропагандист призвал к скорейшему «присоединению» временно оккупированной части Украины в состав РФ.

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По данным СБУ, Руденко еще в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Тогда он активно высказывал прокремлевские взгляды во время уличных акций и перед камерами росми.

Сообщается, что Руденко включили в штат «специальных корреспондентов» кремлевского медиахолдинга ВГТРК, где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

СБУ отметила, что поскольку фигурант находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) телеканал Россия 24 Подозрение Пропагандист Коллаборационизм

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