Призвал убивать украинцев. СБУ сообщила о подозрении российскому священнику 7 апреля, 17:58 Андрей Ткачев (Фото:via СБУ / Telegram)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому священнику-блогеру Андрею Ткачеву, призвавшему захватчиков убивать украинцев.

Об этом СБУ сообщает в Telegram.

«Служба безопасности Украины собрала обоснованную доказательную базу на еще одного представителя РСЦ, который занимается подрывной деятельностью против Украины. Фигурантом является протоиерей российской православной церкви Ткачев — выпускник факультета спецпропаганды военного института министерства обороны СССР в Москве», — говорится в сообщении.

Видео дня

В 2013 году был назначен руководителем миссионерского отдела киевской епархии УПЦ (МП) и ведущим на телеканале Киевская Русь.

Впоследствии Ткачев переехал в Москву, а в начале полномасштабного вторжения публично поддержал российских захватчиков.

Для этого создал собственные каналы в мессенджере телеграмм и видеохостинга Ютуб, на которые подписалось почти 1,3 млн пользователей.

Там он публикует свои проповеди, в которых призывает захватчиков убивать мирных жителей Украины.

Задокументировано, что московский клирик предлагал захватчикам наносить религиозные надписи на российские снаряды, используемые агрессором для ракетных ударов по украинским городам.

Кроме того, Ткачев является частым «гостем» в эфирах центральных каналов России, где активно оправдывает военные преступления кремля.

Инициированная Службой безопасности Украины экспертиза полностью подтвердила факты преступной деятельности фигуранта.

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 436 (пропаганда войны); ч. 2 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.