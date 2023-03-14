Рассказывает о российских «асвабадителях». СБУ сообщила о подозрении пропагандисту российского СМИ, принадлежащего «друзьям Путина» 14 марта, 10:53 Российский пропагандист Дмитрий Зимёнкин (Фото:ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях/Facebook)

СБУ сообщила о подозрении корреспонденту и пропагандисту российского канала Известия Дмитрию Зимёнкину, осуществляющему систематическую информационную деятельность, направленную на «медийную поддержку» агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Отмечается, что онлайн-издание и телеканал Известия являются основным поставщиком новостей для российских пропагандистских СМИ. Его основателем является так называемая Национальная Медиа Группа, подконтрольная личностям, приближенным лично к президенту РФ Владимиру Путину.

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Правоохранители отмечают, что так называемый «военкор» Зимёнкин сопровождает оккупантов на востоке Украины почти с самого начала полномасштабного российского вторжения, распространяет антиукраинские фейки и оправдывание преступлений захватчиков.

В многочисленных сюжетах, снятых российским псевдожурналистом на оккупированной территории Луганской области, речь идет о мужественных, всегда побеждающих «асвабадителях» и злобных украинских «нацбатовцев», которые «терроризируют» мирное население и превратили Луганщину в руины.

Российский корреспондент распространяет откровенные фейки и кремлевские пропагандистские нарративы, оправдывает нападение России на Украину, одобряет захват украинских территорий, уничтожение на оккупированной Луганской области украинских библиотек, украинской системы образования и идентичности населения.

СБУ вражескому медийщику сообщила о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенные повторно, с использованием средств массовой информации.

Россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.