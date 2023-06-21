Поставлял украинский титан России для производства Калибров. СБУ вручила подозрение российскому олигарху 21 июня, 12:42 Михаил Шелков (Фото:e1.ru)

Подсанкционный российский олигарх Михаил Шелков использовал подконтрольный ему украинский комбинат для скрытых поставок украинского титанового сырья в Россию. Из него изготавливались ракеты и боевые самолеты страны-агрессора.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.

Для реализации схемы Шелков использовал подконтрольное ему ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области, бенефициарным владельцем которого стал еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

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Редкие минералы с месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана, который Шелков поставлял в Россию по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Среди них — производители крылатых ракет Калибр, боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в Украине во избежание санкций и пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

В СБУ отметили, что схема была разоблачена и заблокирована, а 100% российского имущества передали в доход Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Шелкову и его сообщнику о подозрении за финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Поскольку фигуранты находятся на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности.

6 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда взыскала в пользу государства все активы ООО Демуринский горно-обогатительный комбинат, которые принадлежали гражданину России Шелкову Михаилу.

Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста о конфискации украинских активов российского миллиардера Михаила Шелкова, основного бенефициара российской Корпорации ВСМПО-Ависма, крупнейшего в мире производителя титана.