Генералу ВС РФ и адмиралу российского флота сообщили о подозрении за военные преступления — СБУ
Обоим военным преступникам грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)
Украинские правоохранители сообщили о подозрении в уничтожении гражданской инфраструктуры страны командующему дальней авиацией ВВС РФ и адмиралу российского флота.
Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе СБУ.
Речь идет о генерал-полковнике Сергее Кобылаше и бывшем командующем Черноморским флотом РФ Игоре Осипове.
«С начала полномасштабного вторжения Сергей Кобылаш выполняет указания высшего военно-политического руководства России по уничтожению украинских городов. Именно по его приказу российские захватчики совершают массированные ракетные удары по жилым домам, больницам и объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины», — рассказал спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.
Что касается Осипова, то в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года он отдавал приказы на проведение систематических ударов по городам ракетами Калибр, которые запускались с российских кораблей, находившихся в акватории Черного моря.
Обоим военным преступникам грозит пожизненное заключение.