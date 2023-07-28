СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Гостеву, который командовал бомбардировками Мариуполя 28 июля, 16:22 По приказу Гостева россияне осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя (Фото:пресс-служба СБУ)

СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Николаю Гостеву, который, по данным следствия, приказал оккупантам наносить ракетно-бомбовые удары по Мариуполю.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, Гостев — командующий 4 армией Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Южного военного округа Воздушно-космических сил ВС России — с начала полномасштабного вторжения и до мая 2022 года командовал подразделениями российской авиации, участвовавшими в оккупации Донбасса.

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«Именно по приказу Гостева рашисты осуществляли массированные ракетно-бомбовые удары по гражданской инфраструктуре Мариуполя. Установлено, что вражеские атаки приводили к гибели мирных жителей города, в том числе детей, а также разрушению жилых домов, больниц и т.д», — говорится в сообщении.

СБУ уточняет, что тогда оккупанты использовали ракеты класса «воздух — земля» и авиационные бомбы, среди них были и запрещены фосфорные боеприпасы.

Российский генерал, по данным следствия, также лично командовал подразделениями боевой авиации, поддерживавшими наземные российские группировки во время штурма украинских городов в Донецкой области.

Гостеву сообщили подозрения за уголовное правонарушение, совершенное группой людей по сговору (ч. 2 ст. 28), посягательство на территориальную целостность Украины, повлекшее гибель людей (ч. 3 ст. 110), и за ведение агрессивной войны (ч. 2 ст. 437). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.