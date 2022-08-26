СБУ объявила о подозрении Кадырову и двум его ближайшим приспешникам

26 августа, 14:36
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Рамзану Кадырову и его подельникам вменяют целый ряд тяжких преступлений (Фото:СБУ)

Рамзану Кадырову и его подельникам вменяют целый ряд тяжких преступлений (Фото:СБУ)

Кремлевскому ставленнику в Чечне Рамзану Кадырову объявлено о подозрении в военных преступлениях.

Об этом в пятницу, 26 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Кроме Кадырова, подозрение также получили двое его ближайших приспешника Даниил Мартынов и Хусейн Межидов. Первый является заместителем начальника управления федеральной службы войск росгвардии по Чеченской республике, а второй — командиром тактической группы 249-й отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й бригады оперативного назначения северо-кавказского округа.

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Как рассказали в СБУ, в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, заслушивая доклады их руководителей и отдавая им преступные приказы.

Мартынов ранее был спецназовцем в ФСБ, а сейчас отвечает за подготовку личной охраны чеченского диктатора после того, как тот отказался от услуг российской спецслужбы.

Кроме того, установлено, что в период временной оккупации Киевской области он лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его личному приказу были:

  • взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых было более сотни лежачих больных;
  • заминированы подходы к зданию, а само учреждение было превращено в огневую позицию.

В свою очередь Межидов приказал своим подчиненным захватить в заложники и удерживать в подвалах многоквартирных домов почти 200 жителей Гостомеля, среди которых были пожилые люди и даже дети.

Тех же из пленных, кто, не выдержав нечеловеческих условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, еды и медикаментов), умирал, «хоронили» просто во дворах.

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В связи с этим Кадырову и его приближенным вменяют целый ряд тяжких преступлений.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область Чечня Кадыровцы Рамзан Кадыров Военные преступления Война России против Украины

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