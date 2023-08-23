СБУ сообщила о подозрении пятерым российским десантникам, которые расстреляли авто во время оккупации Бучи 23 августа, 14:30 Оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Служба безопасности установила личности пятерых военных преступников РФ, которые причастны к массовым убийствам гражданского населения Киевской области во время оккупации региона.

СБУ в Telegram сообщила, что все фигуранты являются военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России.

По данным спецслужбы, в начале марта прошлого года старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижевка Бучанского района с целью передать вещи первой необходимости своим знакомым, которые находились в оккупации. В результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

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Сообщается, что для того, чтобы скрыть преступление, российские военные закопали тело в ближайшем лесном массиве, однако правоохранители установили его местонахождение, провели судебно-медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего.

По данным СБУ, преступник Симов был заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

СБУ установила личности его подчиненных из 2-го взвода, которые непосредственно расстреляли гражданскую машину:

сержант Илья Астахов — заместитель командира взвода;

сержант Андрей Дворецкий — командир отделения;

ефрейтор Руслан Харитонов — наводчик-оператор;

рядовой Олег Бахмисов — стрелок.

Сообщается, что всем пятерым фигурантам сообщили о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы установить местонахождение разоблаченных военных преступников и привлечь их к ответственности.

Сообщается, что сейчас идет проверка информации о возможной гибели Симова на войне в Украине, но СБУ отмечает, что его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства, в котором фигурируют другие участники.



Войска РФ зашли в Бучу в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. После бегства российских оккупантов из Киевской области в конце марта 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни людей. В Буче, Ирпене и вдоль Житомирской трассы были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

