СБУ сообщила о подозрении пропагандистке Монтян. Ей грозит до 15 лет тюрьмы 10 февраля, 11:53 Татьяна Монтян (Фото:Скриншот с видео. Diplomatrutube/YouTube)

СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Как отмечают правоохранители, российская приспешница активно участвует в антиукраинских информационно-психологических спецоперациях российских спецслужб.

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Монтян регулярно выступает на российских пропагандистских каналах с призывами о поддержке оккупационной деятельности России и изменениях границ государственной границы Украины.

Коллаборантка активно распространяет дезинформацию с помощью своих каналов на Youtube и в Telegram.

Следователи СБУ сообщили подозрение Монтян по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность);

ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 15 лет с возможной конфискацией имущества.

Как добавили правоохранители, злоумышленница уехала в Россию еще в 2021 году. С этого времени постоянно посещает временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для подготовки пропагандистских сюжетов в поддержку путинского режима.