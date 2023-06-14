Идеолог геноцида украинцев. СБУ сообщила о подозрении Александру Дугину 14 июня, 13:25 Александр Дугин (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе прокремлевской организации Евразийское движение Александру Дугину. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и геноцид, говорится в сообщении СБУ.

По сообщению СБУ, Дугин является одним из ключевых идеологов агрессивной политики России и геноцида украинского народа. Он пропагандировал идеи массового уничтожения украинцев и гражданской инфраструктуры.

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В СБУ отметили, что в своих выступлениях и публикациях Дугин более десяти лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее оккупации российскими войсками. В начале полномасштабного вторжения России в Украину Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал военные преступления против Украины.

Сообщается, что Дугин находится на территории России, поэтому СБУ проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.

6 октября 2022 года Евросоюз включил в восьмой пакет санкций против России певцов-пропагандистов и идеолога «русского мира» Александра Дугина.