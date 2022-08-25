«TikTok-войска» Кадырова. СБУ сообщила о подозрении секретарю совбеза Чечни 25 августа, 17:27 Апти Алаудинову вменяют целый ряд военных преступлений (Фото:СБУ)

В четверг, 25 августа, Служба безопасности Украины уведомила о подозрении секретаря совбеза Чеченской республики Апти Алаудинову.

Как сообщается, в марте-апреле 2022 года он принимал непосредственное участие в вооруженной агрессии РФ и захвате населенных пунктов Рубежное, Кременная и Северодонецк Луганской области.

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Командуя подразделением Ахмат так называемых "TikTok-войск" чеченского диктатора Рамзана Кадырова, злоумышленник отдавал своим подчиненным преступные приказы, следствием которых стал целый ряд военных преступлений:

полностью разрушена инфраструктура;

тысячи погибших и пострадавших мирных жителей;

десятки тысяч человек остались без домов.

За это кремлевский режим присвоил Алаудинову звание «героя России», а сам Кадыров отметил своего соратника продвижением по службе, назначив на одну из важнейших должностей в Чечне — секретаря совбеза.

Фото: СБУ

В свою очередь украинские правоохранители открыли против него уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины (совершение умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

Согласно санкции статьи Алаудинова грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с конфискацией имущества.

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