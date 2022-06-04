СБУ объявила подозрение гауляйтеру временно оккупированной Чернобаевки 4 июня, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Коллаборанта зовут Юрий Турулев, он бывший руководитель местной автостанции (Фото:скрин видео/СБУ)

Гауляйтеру села Чернобаевка Херсонской области сообщили о подозрении, он возглавил местный «орган власти» оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Telegram.



Коллаборанта зовут Юрий Турулев, он бывший руководитель местной автостанции. Мужчина добровольно согласился на предложение российских оккупантов возглавить незаконный орган власти и вступил в должность «главы администрации Чернобаевской территориальной общины Херсонской области».

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О подозрении объявили по части 5 статьи 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Предателю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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