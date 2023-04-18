СБУ взялась за «директора» Запорожской АЭС, отключившего ее от энергосистемы Украины

18 апреля, 14:58
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Олегу Романенко грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Олегу Романенко грозит пожизненный срок (Фото:СБУ)

Так называемому «директору» захваченной ВС РФ Запорожской атомной электростанции Олегу Романенко сообщено о подозрении.

Об этом во вторник, 18 апреля, рассказали в Службе безопасности Украины.

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До своего «назначения» Романенко занимал должность главного инженера Балаковской атомной электростанции в Саратовской области РФ.

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Среди прочего, в период с 11 марта по ноябрь 2022 года злоумышленник обеспечил выполнение указаний кремлевского режима об отключении ЗАЭС от объединенной энергосистемы Украины.

«В дальнейшем „чиновник“ организовывал работу атомного объекта в интересах России. Для этого он подстрекал работников АЭС поддержать оккупантов и сотрудничать с ними. В случае несогласия — угрожал „увольнением“ и преследованиями со стороны карательных органов России», — отметили в СБУ.

В связи с этим против Романенко было начато уголовное дело по:

▪️ ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны);

▪️ ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Запорожская область Россияне Запорожская АЭС Подозрение Война России против Украины

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