СБУ сообщила о подозрении еще двум высокопоставленным коллаборантам

15 августа, 17:13
Оба коллаборанта получили фейковые должности за свою лояльность Кремлю (Фото:СБУ)

Оба коллаборанта получили фейковые должности за свою лояльность Кремлю (Фото:СБУ)

Украинские правоохранители сообщили о подозрении еще двум высокопоставленным коллаборантам из оккупационных администраций на временно подконтрольных РФ территориях.

Об этом в понедельник, 15 августа, рассказали в пресс-службе СБУ.

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Речь идет о так называемых «глав» захваченных российскими войсками Купянского района Харьковской области и одного из псевдообразований, незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганской области.

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Первый фигурант согласился стать российским гауляйтером еще с начала полномасштабного вторжения РФ, активно призывая местных жителей сотрудничать с захватчиками.

Что касается второй подозреваемой, то ранее она работала в агропромышленном комплексе, однако в обмен на лояльность получила фейковую должность и сразу же начала активно «переподчинять» захваченные РФ украинские сельхозпредприятия.

Против обоих коллаборантов было начато уголовное производство по ч. 5 ст. 111−1 УК Украины.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1559174866095448066
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Луганская область Харьковская область Коллаборант Война России против Украины

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