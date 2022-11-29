Собрали доказательства вины. СБУ сообщила о подозрении еще 19 боевикам, задержанным во время освобождения Харьковской области 29 ноября, 13:01 СБУ сообщила о подозрении еще 19 боевикам (Фото:www.facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины сообщила, что в результате досудебного расследования 19 боевикам террористических организаций «Л/ДНР» сообщено о подозрении в совершении особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает СБУ.

Злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны и освобождения Харьковской области.

«Среди задержанных бывшие заключенные, в свое время отбывавшие реальные сроки наказания за уголовные преступления, в том числе убийства», — говорится в сообщении.

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В СБУ заявили, что после тюремного заключения они остались во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Однако за несколько дней до полномасштабного вторжения «откликнулись» на призывы террористов Пушилина и Пасечника о проведении «всеобщей мобилизации» на территории квазиреспублик.

Для этого они добровольно пришли в местные «военкоматы» и «призвались» в ряды оккупационных группировок в составе Южного военного округа РФ.

Вместе с российскими захватчиками они воевали против украинских войск на Донецком и Луганском направлениях. Среди прочего — злоумышленники обустраивали боевые позиции и фортификационные сооружения агрессора.

Впоследствии их перебросили в Харьковскую область, где они должны были прикрывать побег основных подразделений России во время контрнаступления ВСУ.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по:

ч. 1 ст. 111 ( государственная измена);

государственная измена); ч. 1 ст. 258-3 ( участие в террористической группе или террористической организации);

участие в террористической группе или террористической организации); ч. 2 ст. 260 ( участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается работа по подготовке и передаче соответствующих материалов в суд.

Расследование проводили сотрудники СБУ Львовской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.