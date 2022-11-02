СБУ сообщила о подозрении дочери экс-министра обороны Украины

2 ноября, 15:02
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Дочери Павла Лебедева грозит 10 лет лишения свободы (Фото:zn.ua)

Дочери Павла Лебедева грозит 10 лет лишения свободы (Фото:zn.ua)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении дочери бывшего министра обороны страны времен режима Виктора Януковича.

Как сообщается, речь идет об уголовном деле, начатом по факту антигосударственной деятельности.

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Согласно данным источника НВ в правоохранительных органах, его фигуранткой является Алена Лебедева 1986 года рождения — дочь Павла Лебедева, который руководил Минобороны в период 2012—2014 годов, а сейчас находится в международном розыске за госизмену.

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Подозреваемая управляет бизнесом отца и является конечным бенефициарным собственником промышленно-инвестиционной группы АУРУМ ГРУПП (включает более 50 субъектов хозяйствования, в т. ч. ЧАО Свеский насосный завод, ООО ТД НАСОСХОЛДИНГ и ООО Дизельный завод).

«По материалам следствия, она руководила предприятиями, поставлявшими товары и оборудование для оборонно-промышленного комплекса России», — рассказали в СБУ.

Согласно ч. 3 ст. 27, ст. 110−2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины), Лебедевой грозит 10 лет лишения свободы.

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Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Павел Лебедев Подозрение

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