СБУ сообщила о подозрении депутату госдумы РФ, участвовавшему в захвате Мариуполя

12 января, 13:55
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Адаму Делимханову грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

Адаму Делимханову грозит пожизненное заключение (Фото:СБУ)

В четверг, 12 января, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату госдумы РФ Адаму Делимханову.

Как рассказали в ведомстве, именно он командовал подразделениями чеченского диктатора Рамзана Кадырова во время штурма российскими оккупантами Азовстали в Мариуполе.

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«Чиновник входит в ближайшее окружение Кадырова. Именно по его указанию в начале полномасштабного вторжения Делимханов прибыл на временно оккупированную часть Донецкой области. Там он возглавил группировку вражеских войск, в состав которых входили отряды управления росгвардии и МВД РФ по Чеченской республике», — рассказали в СБУ.

Кроме того, Делимханов распространял через свои соцсети пропагандистские видео, в которых оправдывал военные преступления РФ в Украине.

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В связи с этим против него начато уголовное производство по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в изменению границ территорий и государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины).

Делимханову грозит до 15 лет лишения свободы, либо пожизненное заключение.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Чечня Кадыровцы Рамзан Кадыров Военные преступления Адам Делимханов Война России против Украины

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