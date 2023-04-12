СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу, создавшему агентурную сеть РФ в прифронтовых областях Украины 12 апреля, 11:29 СБУ сообщила о подозрении экс-беркутовцу Валерию Астахову (Фото:СБУ/Telegram)

СБУ сообщила о подозрении бывшему беркутовцу из Крыма, который являлся руководителем агентурной группы ФСБ в прифронтовых областях Украины. Пока он скрывается на временно оккупированной территории на юге.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram.

Как говорится, речь идет о бывшем сотруднике расформированного спецподразделения милиции Беркут — Валерии Астахове, который был разоблачен в ходе контрдиверсионных мер в Донецкой области в августе прошлого года.

Видео дня

После событий 2014 года в Крыму он начал работать на оккупантов и вступил в ряды подконтрольной российской спецслужбе группировки под названием Евпаторийская рота народного ополчения.

После начала полномасштабного вторжения ФСБ поручила Астахову сформировать собственную агентурную группу для разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

«В ее состав предатель дистанционно привлек несколько десятков жителей южных и восточных регионов, в том числе из Бахмута», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, основной задачей, которую выполняли российские агенты, был сбор разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны вблизи фронта.

Для коммуникации они использовали Telegram, посылая Астахову сообщения в виде локаций на электронных картах с подробным описанием объектов.

Далее по цепи бывший беркутовец передавал эти данные своим кураторам из ФСБ на территории захваченного Крыма.

«Они нужны были оккупантам для наведения и корректировки ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск», — добавили в СБУ.

Астахову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), которое наказывается лишением свободы на срок 15 лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Сообщается, что он скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются меры по привлечению агента, а также всех его приспешников и их русских кураторов к ответственности.